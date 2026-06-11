Am Donnerstag standen zwei Gesetzesentwürfe der Initiative für mehr Demokratie zur Abstimmung. Keiner der beiden Vorschläge konnte jedoch die notwendige Mehrheit erreichen.<BR \/><BR \/>Entscheidend für das Scheitern: Die SVP sprach sich gegen die Gesetzentwürfe aus, Thomas Widmann lehnte einen der Entwürfe vollständig ab und sprach sich zusätzlich gegen zwei Artikel des zweiten Vorschlags aus. <BR \/><BR \/>Dadurch geriet auch dieser ins Wanken. Als die Landesrätin der Freiheitlichen, Ulli Mair, beim dritten Artikel nicht mit abstimmte, fehlten letztlich die Stimmen, um auch diesen Entwurf durchzubringen.<BR \/><BR \/>Innerhalb der SVP sorgte das Ergebnis für Erleichterung, da sich die Partei im Vorfeld klar gegen eine Reform der direkten Demokratie positioniert hatte.