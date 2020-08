Disko-Betreiber klagen gegen Italiens Regierung

„Man will die Diskotheken bestrafen, obwohl man sich auch am Strand, in Restaurants oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln ansteckt. Es ist offenkundig, dass nicht Diskos das wahre Problem sind“, kritisierte der Präsident des SILB-Verbands, Maurizio Pasca, laut Medienberichten.Die Schließung der Lokale am Höhepunkt der Sommerzeit sei ein dramatischer Schlag für einen ganzen Sektor, der wegen des Lockdowns bereits schwere Schäden erlitten habe.Vom Regierungsverbot betroffen, sind in Italien auch Stranddiskos im Freien und alle anderen Tanz-Events draußen. Außerdem ordnete die Regierung an, dass in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr früh auf Plätzen, wo sich in Italien gerne viele Menschen treffen, und bei Ansammlungen vor Lokalen eine Maskenpflicht gilt ( STOL hatte berichtet ).Hintergrund der Verschärfung ist auch, dass sich in Italien zunehmend jüngere Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus anstecken. Wegen des Anstiegs der Corona-Zahlen hat auch die Regierung in Malta beschlossen, von Mittwoch an Bars und Nachtclubs zu schließen. Ausgenommen sind nur Lokale, die auch ein Restaurant haben. Auch Bootspartys sind verboten worden. Insgesamt darf es keine Ansammlungen von Gruppen mehr geben, die mehr als 15 Menschen umfassen.

apa/pho