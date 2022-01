Diskussion um Corona-Ampel: „Rote Zone einziges Kriterium, das bleiben muss“

Dies ist, wie berichtet , zumindest ein Vorschlag, der am runden Tisch im Gesundheitsministerium bis spät am Mittwochabend diskutiert worden ist: Mit dabei waren der Generaldirektor für Prävention, Giovanni Rezza, und der Präsident des Obersten Gesundheitsrates und Koordinator des CTC, Franco Locatelli; außerdem Vertreter der Regionen.Das Ansinnen, die Quarantäne für symptomatische Positive auf 5 Tage zu verkürzen, hat hingegen einen Dämpfer erfahren: Bisher liegen nämlich keine ausreichenden wissenschaftlichen Beweise vor, die dies rechtfertigen würden. Endgültige Entscheidungen sind für nächste Woche erwartet.„Die Farbeinstufungen sind von geringem Nutzen, da sind wir uns fast alle einig“, sagte Donato Toma, Präsident der Region Molise, bei „Un Giorno da Pecora“ auf Rai Radio1.Der Staatssekretär für Gesundheit Andrea Costa stimmt in einem Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“ zu: „90 Prozent sind geimpft. Angesichts dieser Tatsache macht das System der allgemeinen Farbeinstufung keinen Sinn mehr. Das einzige Kriterium, das bestehen bleiben muss, ist das der roten Zone.“„Das System der Farben scheint in einer Zeit, in der die Politik Impfungen vorsieht und man sich regelmäßig impfen lassen kann, nicht mehr sehr sinnvoll zu sein“, sagt Eugenio Giani, Präsident der Region Toskana. Man wolle die Regierung um eine Vereinfachung ersuchen, einschließlich der Bitte, „mit diesen Farben aufzuhören“: „Wer hat überhaupt bemerkt, dass wir in Gelb sind? Das war sinnvoll, als es Maßnahmen zur Mobilität gebraucht hat, aber heute sind es Maßnahmen zur Mobilität der Ungeimpften“.

ana/stol