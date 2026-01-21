<BR \/>SVP-Sprecher Harald Stauder ist im Landtag der Herr der Kugeln. Rot (Nein-Stimme), grün (Ja) und gelb (Enthaltung) leuchten sie am Monitor auf, wenn die Abgeordneten abstimmen. Haben alle Mandatare das „richtige“ Knöpfchen gedrückt, atmet Stauder auf. Damit das klappt, gibt es am Montag vor jeder Landtagssitzung ein Treffen der Mehrheit, wo das Stimmverhalten festgelegt wird, das dann auch einzuhalten ist.<BR \/><BR \/>Letzte Woche konnte Stauder im Landtag aber drei Mal nicht aufatmen. Vereinbart war, bei Anträgen der Opposition zum Ressort für Unabhängigkeit, Rente ab Geburt und Sicherheit in Öffis mit Nein zu stimmen. Mair enthielt sich indes und stimmte einmal gar nicht mit.<BR \/><BR \/>„Mein Abstimmungsverhalten hat zu keinen Schwierigkeiten geführt“, sagt Mair. Die Zeiten hätten sich geändert. „Es gibt nicht mehr eine einzige Partei oder eine SVP-Leitung, die entscheidet.“ Sie habe immer gesagt, dass sie nicht aus Prinzip gegen Anträge der Opposition stimme, sondern diese danach bewerte, ob diese mit dem Regierungsprogramm vereinbar sind – und das seien sie gewesen. <h3>\r\nDiskussion in der SVP-Leitung<\/h3>Überdies haben Abgeordnete der SVP (Noggler) letzte Woche sogar Anträge mit der Opposition (Leiter Reber) eingebracht. „Sie haben politisch ,gewildert‘. Darüber war ich nicht informiert. Die Optik ist gelinde gesagt schief, aber jeder soll tun, was er für richtig hält“, so Mair. Bei einem Antrag war sie „zufällig“ für 30 Minuten entschuldigt. „Ich hätte es aber in der Mehrheitssitzung erwähnen sollen. Wäre korrekter“, räumt sie ein.<BR \/><BR \/>Ulli Mairs Stimmverhalten war am Montag Thema in der SVP-Leitung. Mit ihr sei zu reden, hieß es. „Wenn jemand am Mittwoch und Donnerstag anders stimmt als am Montag, macht dies das Arbeiten nicht leichter.<BR \/><BR \/> Es ist ungut, wenn Anträge nur deshalb angenommen oder abgelehnt werden, weil Teile der Opposition zufällig derselben Ansicht sind wie die Mehrheit“, so Stauder. Mair schwäche sich mit dem Verhalten selbst. „Sie sollte sich fragen, ob sie sich selbst etwas Gutes tut, wenn es auch ohne sie geht, Mehrheiten zu finden“, ätzt Stauder.<BR \/><BR \/>Dass Noggler mit Reber „gewildert“ habe, sei am Montag in der Mehrheit besprochen worden. „Der Antrag war nichts Revolutionäres, sondern nur die Fortsetzung dessen, was der Landeshauptmann in seiner Regierungserklärung bereits angekündigt hatte. Daher haben wir zugestimmt“, so Stauder.