Dorfliste Matan tritt mit 6 Kandidaten an

In diesem Jahr wurde die Kandidatenliste erweitert. Waren es bei den letzten Wahlen noch 3 Kandidaten, so sind es diesmal 6 und verjüngt (2 der 6 Kandidaten sind unter 27 Jahre alt). Ihre Erfahrung wieder einbringen wollen die beiden amtierenden Gemeinderäte, Massimiliano Galli und Cristian Olivo. Weitere Kandidaten sind die Heilpraktikerin Karin Bachmann, der Lehrer Damian Foppa, der Programmierer Fabrizio Civetta und der angehende Permakultur- Designer Peter Franzelin.Die Liste wird ihre ökosoziale und umweltpolitische Prägung beibehalten. Die 4 programmatischen Stichworte Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Beteiligung, Solidarität fassen diese Ausrichtung zusammen.Diese Gedanken haben die Arbeit der Dorfliste bisher inspiriert und sie zu konkreten Ergebnissen geführt. Es sei an die klare Position gegen den Ausbau des Flughafens, das Engagement für eine nachhaltige Landwirtschaft und den kürzlich vom Gemeinderat genehmigten Antrag erinnert, der die Anwendung der umstrittenen „5G“-Technologie in der Gemeinde „einfriert“.Selbst die Mehrheit im Gemeinderat hat die Kompetenz, das Engagement und die Fairness der Dorfliste Matan für all die Jahre der Zusammenarbeit anerkannt. Für die kommende Ratsperiode möchte man noch einen Schritt weiter gehen, und 3 Ratsmitglieder in den Gemeinderat bringen - und somit endlich einen stärkeren Einfluss auf die Entscheidungen der Gemeinde Montan ausüben.Wichtig sei auch der zweisprachige Charakter der Liste, handelt es sich doch um die einzige Montaner Liste mit 2 italienischsprachigen Kandidaten. „Damit sind wir die einzige Liste, die sich an alle Wählerinnen und Wähler wendet und eine Politik verfolgt, die darauf abzielt, Integration und Zusammenleben konkret und vollständig zu erreichen„, so die Vertreter der Dorfliste Matan – Lista civica Montagna.

