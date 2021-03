Draghi beauftragt McKinsey mit Beratung für Wiederaufbauprogramm

Wie italienische Medien am Wochenende berichteten, soll sich Draghi zu der Beratung durch McKinsey entschlossen haben, weil die Zeit für den Entwurf des „Recovery Plan“ sehr knapp ist. Spätestens im April muss Rom Brüssel den Plan vorlegen, ansonsten läuft Italien Gefahr, die Finanzierungen der EU-Kommission nicht zu erhalten. Italien ist wegen der Regierungskrise im Jänner diesbezüglich in Verzug geraten.Die Oppositionsparteien „Brüder Italiens“ (Fratelli d'Italia/Fdi) und Sinistra Italiana riefen Wirtschaftsminister Daniele Franco auf, dem Parlament über den Beratungsauftrag an McKinsey zu berichten. Sie warnten vor der Gefahr mangelnder Transparenz beim Entwurf des Plans, für den das Wirtschaftsministerium und nicht eine private US-amerikanische Firma zuständig sein sollte.Wegen eines koalitionsinternen Streits um den „Recovery Plan“ war im Jänner die Regierung um Premier Giuseppe Conte gestürzt. Vor 3 Wochen wurde der parteiunabhängige Mario Draghi, Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), als Regierungschef eingesetzt.

apa