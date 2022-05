Draghi bei Biden: Alle Kanäle für den Frieden nutzen

Dabei drängte Draghi, die Bemühungen zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts zu verstärken. Italien stehe ohne Wenn und Aber zu den Sanktionen gegenüber Russland und zu den Waffenlieferungen an die Ukraine.Im Anschluss an das Treffen unterstrich Draghi: „Wir sind uns einig in der Verurteilung der Invasion in der Ukraine, einig in den Sanktionen und in der Unterstützung von Kiew.“Und er fügte hinzu: „In Italien und in Europa wollen die Menschen ein Ende dieser Massaker, dieser Gewalt, dieses Gemetzels. Die Menschen denken darüber nach, was wir tun können, um Frieden zu schaffen.“ Kurz gesagt: „Wir müssen alle Kanäle für den Frieden nutzen“.