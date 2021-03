Draghi bekräftigt Nein zu Forderungen von Kurz nach mehr Impfstoff

Bei einer Pressekonferenz nach dem virtuellen EU-Gipfel in Rom erklärte Draghi, dass es nicht zu einem Stopp beim Export von Impfdosen in Richtung Großbritannien kommen wird. „Ein totaler Expertstopp würde die Impfstoff-Produktion zum Erliegen bringen und politische Spannung schüren. Es darf dazu nicht kommen“, sagte Draghi.Die EU hatte am Mittwoch ihre Kontrolle des Exports von Coronavirus-Impfstoffen verschärft, um damit mehr Möglichkeiten zu haben, Lieferungen in Länder zu blockieren, die wie Großbritannien höhere Impfraten aufweisen oder dort produzierte Impfdosen nicht abgeben.

apa