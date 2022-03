Draghi fordert Beschlagnahme russischen Eigentums in der EU

„Ich hoffe, dass alle EU-Länder ähnliche Schritte unternehmen“, so Draghi. In Italien wurden bisher Villen und Jachten russischer Oligarchen im Wert von rund 150 Millionen Euro eingefroren.Der italienische Premier, der am Sonntagabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert hatte, betonte, dass Italien hart arbeite, um seine Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu reduzieren. So habe Italien Kontakte zu Algerien und Katar aufgenommen, um die Energiepartnerschaft zu stärken.Draghi verurteilte die russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung und bekräftigte Italiens Willen, der Ukraine und ihrer Bevölkerung Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen.„Die Regierung ist fest entschlossen, alle diplomatischen Möglichkeiten zur Beendigung des Konflikts auszuschöpfen. Die Ukraine ist Teil der europäischen Familie und Italien will sie weiterhin unterstützen. Wir stehen in Kontakt mit allen wichtigen Partnern der Europäischen Union, der NATO und der G7“, so Draghi.

apa