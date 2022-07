Draghi gewinnt Vertrauensabstimmung, Regierung wackelt trotzdem

Mit 172 Ja- zu 39 Nein-Stimmen hat der Senat Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstagnachmittag klar das Vertrauen ausgesprochen. Die Senatoren der 5-Sterne-Bewegung sind der Abstimmung aber ferngeblieben.Draghi ist unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses zu Staatspräsident Sergio Mattarella aufgebrochen. Insidern zufolge könnte er dort seinen Rücktritt einreichen.Draghi hat nämlich schon vor der Abstimmung angekündigt, dass er diese Regierung nur mit den 5-Sternen weiterführen will. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Senatoren der 5-Sterne-Bewegung sind der Abstimmung im Senat am Donnerstagnachmittag aber ferngeblieben.Hintergrund ist ein Streit mit Premier Draghi über einen Gesetzesentwurf zu Hilfsgeldern im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Mit dem Konjunkturpaket sollen unter anderem Familien und Unternehmen bei der Bewältigung der Energiekrise unterstützt werden.Nun bleibt abzuwarten, was das Gespräch zwischen Draghi und Mattarella bringt.