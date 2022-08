Draghi: Gorbatschow stand für den „Wunsch nach Frieden“

In einer Reaktion auf den Tod des früheren russischen Staatschefs teilte Draghi am Mittwoch mit: „Michail Gorbatschow hat die jüngere Geschichte Russlands, Europas und der Welt geprägt. Nach einem Leben in der Kommunistischen Partei beendete er mit Mut und Entschlossenheit die Erfahrung der Sowjetunion und versuchte, eine neue Zeit der Transparenz, der Rechte und der Freiheit zu schaffen.“„Sein Wunsch nach Frieden und sein Widerstand gegen eine imperialistische Vision von Russland brachten ihm den Nobelpreis ein“, erinnerte Draghi. „Diese Botschaften sind aktueller denn je angesichts der Tragödie der Invasion in der Ukraine.“