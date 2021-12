Draghi gratuliert neuem Bundeskanzler Scholz in Telefonat

Die beiden Regierungschefs telefonierten am Donnerstag miteinander, wie Draghis Amtssitz im Palazzo Chigi von Rom am Donnerstag mitteilte.Dabei hätten die Politiker vereinbart, sich in den nächsten Tagen zu treffen. Scholz und US-Präsident Joe Biden werden sich nächste Woche beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel sehen.

apa/stol