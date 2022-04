Draghi plant keine Kandidatur bei Parlamentswahl 2023

Mario Draghi will am Ende seines Mandats als Ministerpräsident im Jahr 2023 nicht kandidieren. „Ich respektiere diejenigen, die sich in der Politik engagieren. An den nächsten Parlamentswahlen werde ich jedoch wie immer als einfacher Wähler teilnehmen“, sagte Draghi im Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Sonntagsausgabe).