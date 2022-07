Draghi reist nach Algerien für Energieabkommen

Im Gesamtjahr 2022 wird Algerien Italien zusätzliche sechs Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Seit Jahresbeginn hat das Land Italien bereits 13,9 Milliarden Kubikmeter Gas verkauft. Damit will Italien seine Abhängigkeit von russischen Gasimporten verringern.Das Gas aus Algerien wird Italien über die Transmed-Pipeline geliefert, die über Tunesien in Mazara del Vallo auf Sizilien ankommt. Draghi war bereits im April mit dem Vorstandsvorsitzenden des Energiekonzerns Eni, Claudio Descalzi, und dem Minister für den ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, nach Algier gereist. Dort hatte er ein Abkommen unterzeichnet, dank dem Italien ab dem nächsten Winter etwa zehn Milliarden Kubikmeter mehr algerisches Gas beziehen wird, ein Drittel dessen, was bisher aus Russland importiert wurde.Seit Monaten bemüht sich Eni russisches Gas zu ersetzen. Der Vorstandsvorsitzende Descalzi hat den Premierminister und Außenminister, Luigi Di Maio, und den Minister für den ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, auf zahlreichen Auslandsreisen begleitet, bei denen Abkommen unterzeichnet wurden.Draghi hatte ursprünglich einen zweitägigen Aufenthalt in Algerien geplant. Wegen der Regierungskrise in Rom wird er bereits am frühen Dienstag nach Rom zurückkehren. Der italienische Premier hatte am Donnerstag wegen Spannungen in seiner Regierungskoalition seinen Rücktritt angekündigt. Dieser war von Präsidenten Sergio Mattarella abgelehnt worden. Am Mittwoch berichtet Draghi im Parlament über die politische Krise.