Nach Telefonat mit Putin: Draghi sieht wenig Hoffnung auf Frieden

Draghi auf der Pressekonferenz in Rom. - Foto: © ANSA / Sito Palazzo Chigi

Nun werde Draghi mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen, um dessen Meinung einzuholen, kündigte Draghi am Abend bei einer Pressekonferenz an.Putin hat erneut zur Aufhebung der Sanktionen aufgerufen. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuvor gesagt, die Getreideexporte aus der Ukraine könnten wieder laufen, wenn die Sanktionen gegen Russland aufgehoben würden.Der Westen hatte Russland mit einer Vielzahl von Handelssanktionen belegt, die der Wirtschaft zusetzen. Russland und die Ukraine sind große Getreideexporteure mit einer wichtigen Rolle für die Welternährung.Die Ukraine hatte Russland zuvor Erpressung vorgeworfen und den Westen aufgefordert, die wegen Moskaus Angriffskrieg erlassenen Sanktionen unter keinen Umständen aufzuheben. Kiew wirft Russland vor, die Schwarzmeer-Häfen mit Kriegsschiffen zu blockieren und so die für die Welternährung wichtige Weizenausfuhr zu verhindern.Russland wiederum hatte die Ukraine aufgefordert, ihre Küstenstreifen zu entminen, damit ein Korridor für die Getreideausfuhr eingerichtet werden könne. Das wäre aber auch ein mögliches Einfallstor für die russischen Streitkräfte.Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte seinerseits den italienischen Friedensplan für die Ukraine als „nicht ernsthaft“ zurückgewiesen.Der italienische 4-Stufen-Plan sieht einen Waffenstillstand, Gespräche über den „internationalen Status“ der Ukraine, also ob sie neutral sein soll, ein bilaterales Abkommen zwischen Kiew und Moskau über die umstrittenen Gebiete Krim und Donbass sowie ein multilaterales Abkommen über Frieden und Sicherheit in Europa vor.Alle Berichte zur Ukraine lesen Sie hier.