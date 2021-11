Draghi unterstützt Albaniens EU-Beitritt

„Italien steht Albanien in allen Bereichen der Außenpolitik nahe und verfolgt den Prozess der Anpassung an die EU-Standards genau“, sagte Draghi. Albaniens EU-Beitritt sei auch für die Stabilisierung des gesamten Balkanraums wichtig, betonte er.„Die Integration der westlichen Balkanländer hängt nicht von den Umständen ab: Sie gehört zur Zukunft der EU“, fügte Draghi hinzu. Italien und Albanien wollen die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Sicherheit ausbauen. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sollen weiter gefördert werden.„Die EU-Integration ist nicht etwas, das uns von Brüssel, Paris oder Rom auferlegt wird, sondern sie ist Teil der Verantwortung gegenüber den neuen Generationen. Die Erweiterung ist das Schicksal der EU, wenn die EU das Projekt ihrer Gründerväter vollenden will“, sagte Rama.Draghi kritisierte bei dem Treffen die Lage in Belarus (Weißrussland). „Migranten sind zu einem Instrument der Außenpolitik geworden“, kritisierte der italienische Premier. An Polens Grenze zu Belarus harren auf der belarussischen Seite seit mehreren Tagen Tausende Migranten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in provisorischen Camps aus.Die polnische Regierung und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.

