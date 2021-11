Draghi urgiert EU zu Abkommen gegen Migration: „Unerträgliche Situation“

„Wir selbst müssen in der Lage sein, mehr in Libyen zu investieren, mehr Geld auszugeben, um menschlichere Lebensbedingungen zu schaffen“, fügte Draghi hinzu. Der italienische Premier rief die EU zu Einheit in Sachen Migration auf. „Wenn wir nicht zusammenhalten, können wir Libyen nicht helfen“, warnte der Regierungschef.Draghi traf am Freitag den Premierminister der libyschen Übergangsregierung Abdelhamid Dbeibah. Am Treffen in der italienischen Botschaft in Paris beteiligte sich auch Außenminister Luigi Di Maio. Besprochen wurde unter anderem das Thema der Einwanderungsströme in Richtung Italien.

apa