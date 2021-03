Draghi urgiert Maßnahmen gegen Pharmakonzerne

Der italienische Premierminister Mario Draghi hat in einer Stellungnahme beim EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag die Notwendigkeit hervorgehoben, Maßnahmen gegen Pharmakonzerne zu ergreifen, die ihren Verpflichtungen gegenüber der EU nicht nachkommen.