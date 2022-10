Draghi verabschiedet sich: „Ein gutes Gewissen wegen der geleisteten Arbeit“

Am Nachmittag, um 16.30 Uhr, findet eine Sitzung des Ministerrats statt. Es könnte technisch gesehen die letzte unter dem Vorsitz von Mario Draghi sein. Er hatte sein Team bereits letzte Woche verabschiedet. „Ich spreche ein aufrichtiges Dankeschön aus. In diesen 20 Monaten zwischen der Pandemie und der Energiekrise haben Sie den Bürgern einen außerordentlichen Dienst erwiesen, indem Sie ihnen geholfen haben, das Geschehen zu verfolgen und zu verstehen. Ein außergewöhnlicher Dienst auch für die italienische Demokratie“, sagte Mario Draghi vor Journalisten im Palazzo Chigi in Rom.