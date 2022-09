Draghi versichert: „Italien wird weiterhin führende Rolle in EU spielen“

„In den kommenden Jahren wird Italien weiterhin eine führende Rolle im europäischen Leben spielen, zusammen mit seinen NATO-Verbündeten, offen fürs Zuhören und für Dialog und entschlossen, zu Frieden und Sicherheit in der Welt beizutragen“, sagte der italienische Premierminister Mario Draghi in einer Ansprache vor der UNO-Generalversammlung in New York.„Jetzt müssen wir mehr tun, vor allem auf europäischer Ebene. Wie Italien schon seit einiger Zeit fordert, muss die Europäische Union eine Obergrenze für den Preis von Gasimporten einführen, auch um die Gelder, die wir nach Russland schicken, weiter zu reduzieren. Europa muss die Mitgliedstaaten unterstützen, während sie Kiew unterstützen“, sagte Draghi.„Der Krieg in der Ukraine hat die Geografie der Energie-Systeme und damit auch den geopolitischen Rahmen neu gezeichnet. Die Europäische Union wird sich immer mehr nach Süden orientieren, und Italien möchte eine Brücke zum südlichen Ufer des Mittelmeers und zum gesamten afrikanischen Kontinent sein“, sagte Draghi in seiner Rede.Italien habe schnell reagiert, um die Gasversorgungsquellen zu diversifizieren und die Entwicklung erneuerbarer Energien zu beschleunigen.„Bis heute haben wir unsere Abhängigkeit von russischem Gas halbiert und rechnen damit, bis 2024 völlig unabhängig davon zu werden. Auf diesem Weg profitieren wir von Abkommen mit mehreren afrikanischen Ländern – von Algerien bis Angola und der Republik Kongo. Wir wollen gemeinsam grüne Technologien entwickeln, um Afrika in den Mittelpunkt des ökologischen Wandels zu stellen“, schloss Draghi.