Draghi: Vorerst kein Rücktrittsgesuch – Ministerrat einberufen

Das Treffen hat um 18.15 Uhr begonnen, wie sein Büro in Rom mitteilte.Der Regierungschef war zuvor für ein einstündiges Gespräch bei Staatschef Sergio Mattarella. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, habe der 74 Jahre alte Ex-Chef der Europäischen Zentralbank bei Mattarella kein Rücktrittsgesuch eingereicht habe.Draghi dürfte nun festlegen, wie und ob er weiterregieren will. Die seit Tagen wabernde Krise erreichte am Donnerstag einen neuen Höhepunkt. Die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung blieb einer wichtigen Parlamentsabstimmung im Senat fern. Damit verzichtete sie auch darauf, Draghi das Vertrauen auszusprechen.