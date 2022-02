Draghi will die Politik nach seiner Zeit als Ministerpräsident wieder verlassen

Draghi verneinte zugleich auch Pläne für eine Regierungsumbildung nach den Spannungen unter den Koalitionsparteien rund um die Präsidentenwahl in Rom vor zwei Wochen. Die Regierungsmannschaft sei „effizient“ und arbeite weiter, sagte der Premier bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Rom.Draghi dementierte damit Mediengerüchte, nach denen er einige Minister ersetzen wolle. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) schloss aus, dass er nach seiner Amtszeit als Premier in der Politik weitermacht. „Viele Politiker bringen mich mit großem Eifer für viele Stellen auf der ganzen Welt ins Spiel. Ich kann ihnen versichern, dass ich mir selber einen Job finden kann, wenn ich weiter arbeiten will“, sagte der 74-jährige Draghi.Seine Regierung konzentriere sich auf die „wichtigen Herausforderungen für die Italiener“, darunter die Bewältigung der Corona-Pandemie und der Kampf gegen die hohen Energiekosten, um zu verhindern, dass der Anstieg der Strom- und Gasrechnungen die Wirtschaft zu stark belaste.Die Regierung sei sich der Risiken für den Wirtschaftsaufschwung, der sich in ganz Europa verlangsamt, durchaus bewusst. Zu den hohen Stromrechnungen kämen geopolitische Spannungen und die Inflation hinzu, drei Problembereiche, über welche die Regierung „nachdenkt“. Die Inflation verringere die Kaufkraft der Arbeitnehmer und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, warnte Draghi.

apa/stol