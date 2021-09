Draghi will Grünen Pass weiter ausdehnen

Die italienische Regierung will den Grünen Pass zum Nachweis von Covid-Impfungen in Italien künftig noch stärker einsetzen. „Wir diskutieren darüber mit Gesundheitsminister Roberto Speranza: Der Grüne Pass wird ausgedehnt“, betonte Premier Mario Draghi bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Rom.