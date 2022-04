Draghi will mit Macron und Scholz nach Kiew

Das Treffen sollte demnach noch vor Draghis am 10. Mai geplanten Besuch in den USA stattfinden. Draghi wird dort US-Präsident Joe Biden treffen.Die Reise in die Ukraine ist möglich geworden, nachdem Draghi am gestrigen Mittwoch nach 10 Tagen Quarantäne wegen einer Coronavirus-Ansteckung negativ getestet wurde.Der 74-jährige italienische Regierungschef telefonierte am Mittwoch mit Selenskyj, um die Details der Reise zu besprechen. Der ukrainische Präsident dankte Italien für die Aufnahme von über 100.000 Kriegsflüchtlingen.Die italienische Regierung will der Ukraine 200 Millionen Euro an Hilfen zukommen lassen. Die Regierung in Rom denke über ein weiteres Paket für Militärhilfen nach, das in den kommenden Tagen feststehen könnte, so Verteidigungsminister Lorenzo Guerini. Italien hatte bereits zu Beginn des Ukraine-Konflikts militärisches Material geliefert. Die Liste der Güter, die geliefert wurden, ist allerdings geheim.