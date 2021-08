Draghi zieht positive Bilanz seines ersten Halbjahres als Premier

„Wenn wir auf die ersten 6 Monate unserer Regierungstätigkeit zurückblicken, müssen wir einsehen, dass wir recht gut gearbeitet haben, und dafür möchte ich den Ministern danken“, sagte Draghi bei einer Ministerratsitzung am Donnerstagabend, bei der die Regierung zusätzliche Anti-Corona-Restriktionen beschlossen hat.Als großen Erfolg seines ersten Halbjahres im Amt bezeichnete Draghi die Impfkampagne mit der Verabreichung von 70 Millionen Dosen. „Mit Vorsicht und Mut haben wir die Bedürfnisse der Wirtschaft mit jenen der öffentlichen Gesundheit verbunden und es geschafft, die Ansteckungskurve unter Kontrolle zu halten“, erklärte Draghi im Gespräch mit den Ministern.Zu den Erfolgen seiner Amtszeit listete der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) die Verabschiedung von Stützungspaketen für die Wirtschaft sowie das Grüne Licht Brüssels für Italiens Wiederaufbauprogramm auf. In diesem Rahmen erhält das von der Pandemie schwer betroffene Land Finanzierung in der Größenordnung von 200 Milliarden Euro. „Die Investitionsprogramme, die Italien dank der Gelder auf Brüssel finanzieren wird, werden die Grundlage für dauerhaftes Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren schaffen“, versicherte Draghi.„Heute wächst die italienische Wirtschaft viel schneller als noch im April prognostiziert wurde und es wird erwartet, dass das Wachstum im Jahr 2021 deutlich über 5 Prozent liegen wird“, erklärte der 73-Jährige. Zu den Prioritäten von Italiens „Recovery Plan“ zählt eine Justizreform, die inzwischen von der Abgeordnetenkammer verabschiedet worden ist.Zu den weiteren Maßnahmen, die Draghi zu den Erfolgen der Regierung zählt, gehören die Familienpolitik mit einer Erhöhung des Kindergeldes sowie die Begrenzung des Verkehrs großer Schiffe in der Lagune von Venedig. „Das ist eine Maßnahme, die seit vielen Jahren gefordert wurde und auf internationaler Ebene sehr begrüßt worden ist“, ist erklärte Draghi.Der parteilose Regierungschef bemüht sich stark um Cybersicherheit. So beschloss seine Regierung die Einrichtung einer nationalen Agentur für Cyber-Sicherheit, für den der Ministerrat am Donnerstag den Direktor ernannt hat. Erst am Sonntag ist das Webportal der Region Latium mit der Hauptstadt Rom einem schweren Hacker-Angriff zum Opfer gefallen. Das Buchungsportal für die Impfungen wurde tagelang lahmgelegt.„Unsere bisherige Leistungen sollten uns anspornen, mit der gleichen Entschlossenheit weiterzumachen, denn es gibt noch viele Maßnahmen, die wir umsetzen müssen“, sagte Draghi. Seine Regierung stützt sich auf eine solide Allparteien-Koalition. Alle im Parlament vertretenen Gruppierungen mit Ausnahme der rechten „Brüder Italiens“ (Fratelli d Italia) unterstützen das Kabinett. Draghi hat beste Chancen, bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2023 im Sattel zu bleiben.

apa