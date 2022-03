Draghis Versprechen: „Wir wollen die Ukraine in der Europäischen Union“

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat der Ukraine Unterstützung zugesichert – auch mit Blick auf den Beitritt in die EU. „Italien ist an der Seite der Ukraine in diesem Prozess. Wir wollen die Ukraine in der Europäischen Union“, sagte der Regierungschef am Dienstag in einer vielbeachteten Rede vor dem Parlament, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet war.