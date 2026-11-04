<h3>\r\nvon Micaela Taroni<\/h3>Nach mehreren Diskussionen zwischen Rom unnd Bern habe er an seiner Sitzung vom Mittwoch beschlossen, ausnahmsweise auf die Rückerstattung dieser Behandlungskosten in Höhe von 1,5 Millionen Franken zu verzichten, schrieb der Bundesrat am Mittwoch in einer Mitteilung. <BR \/><BR \/>Eigentlich sehe das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz vor, dass grundsätzlich jedes Land die Kosten für die in seinem Gesundheitssystem versicherten Personen übernehme, wenn diese in einem anderen Land behandelt würden. <BR \/><BR \/>Das Abkommen lasse aber Ausnahmen zu. Eine solche soll nun berücksichtigt werden, so der Bundesrat. Denn die Schweiz habe nach der Brandkatastrophe in der Silvesternacht von Italien und anderen europäischen Nachbarn schnelle und kostenlose Hilfe erhalten, etwa beim Transport von Verletzten in Nachbarländern. <BR \/><BR \/>Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin informierte die italienische Ministerratspräsidentin Giorgia Meloni über den Bundesratsentscheid.<BR \/>Nach der Brandkatastrophe vom 1. Jänner 2026 von Crans-Montana wurden zwölf in Italien versicherte Opfer in der Schweiz medizinisch behandelt, bevor sie in italienische Spitäler verlegt wurden. <BR \/><BR \/>Ein Verletzter, der in der Schweiz versichert ist, wurde in Italien behandelt. Die Regierung in Romschlug laut Bundesrat vor, dass Italien und die Schweiz gegenseitig auf die Rückerstattung für die Behandlungskosten der im anderen Land versicherten Brandopfer verzichten.<BR \/><BR \/>Regierungschefin Meloni reagierte zufrieden auf den Beschluss der Schweiz. Sie habe Parmelins Nachricht mit grosser Befriedigung aufgenommen. Sie danke Bundespräsident Parmelin für das gezeigte Feingefühl. Italiens Aussenminister Antonio Tajani sprach von einer „Geste grosser Solidarität und Verbundenheit“.<BR \/><BR \/>Beim Brand in der Silvesternacht starben 41 meist junge Menschen. 115 wurden verletzt. Für Empörung in Italien sorgte im April, dass italienische Familien von Walliser Spitälern Kopien von hohen Spitalrechnungen erhielten. Die Walliser Behörden versuchten dann zu beschwichtigen und sagten, die Familien müssten keine Kosten tragen.