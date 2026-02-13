Auf der Tagesordnung der heutigen Landesregierungssitzung stehen die Genehmigungen der Jahresprogramme 2026 für ein- und mehrjährige Investitionsausgaben der Bezirksgemeinschaften und des Betriebs für Sozialdienste Bozen. „Wir konnten alle eingereichten Ansuchen berücksichtigen“, freut sich Soziallandesrätin Rosmarie Pamer. <h3>\r\nSchwerpunkt auf Menschen mit Beeinträchtigungen<\/h3>Laut Pamers Vorschlag sollen den Bezirksgemeinschaften und dem Betrieb für Sozialdienste Bozen in einem Topf knapp 5,5 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Davon wären allein über drei Mio. Euro für den Ankauf einer Gärtnerei in Gratsch bei Meran vorgesehen. Menschen mit psychischen Erkrankungen sollen dort Arbeitserfahrungen sammeln und auf den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt vorbereitet werden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1275552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch der Betrieb für Sozialdienste Bozen und die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern wollen hauptsächlich in Projekte für Menschen mit Behinderung, Sucht oder psychischen Erkrankungen investieren (siehe Infografik). Die Bezirksgemeinschaft Pustertal steht – hinter dem Burggrafenamt – an zweiter Stelle, was die Investitionsausgaben betrifft. Für sie sind über eine Million Euro vorgesehen, davon 451.000 Euro für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten des Sozialzentrums La Spona, das Menschen mit Behinderung Beschäftigung anbietet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1275555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Vorschlag von Landesrätin Pamer sieht auch Investitionen der Sozialdienste sowie der Gemeinde Meran bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 Euro vor. Insgesamt sollen diese 3,6 Millionen Euro erhalten, hauptsächlich für den Dienst der Pflegeeinstufung.<h3>\r\n7,6 Millionen Euro bis 2029 für Gemeinde Bozen<\/h3>Investitionen in Millionenhöhe sind auch langfristig vorgesehen. Der Betrieb für Sozialdienste Bozen soll für die Einrichtung einer neuen Struktur für Menschen mit Beeinträchtigung 60.000 Euro im laufenden sowie über 1,9 Millionen Euro im kommenden Jahr erhalten. Für den Bau von Sozialwohnungen sind für die Gemeinde Bozen bis 2029 insgesamt über 7,6 Millionen Euro vorgesehen.