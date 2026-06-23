Die Schüsse fielen am Montagmittag (Ortszeit) an einem Hotel im Stadtteil Côte-des-Neiges. Das Viertel ist für seine große Einwandererbevölkerung und jüdische Gemeinde bekannt. Augenzeugen berichten von Dutzenden Schüssen. Die Polizei erklärte, sie sei telefonisch von einem Zeugen alarmiert worden. Die Beamten seien bei ihrer Ankunft am Tatort unter Beschuss geraten, sagte der Polizeisprecher. Daraufhin rückten gepanzerte Fahrzeuge und schwer bewaffnete Einheiten der Polizei an. Bilder in den Onlinenetzwerken zeigten einen Verdächtigen in militärischer Kleidung mit einem Gewehr, der auf dem Boden liegt.<BR \/><BR \/>Die Premierministerin von Québec, Christine Fréchette, erklärte, es sei „unerlässlich, die Behörden ihre Arbeit machen zu lassen“. Sie warnte zudem vor „Spekulationen“.<BR \/><BR \/>„Heute ist einer von uns gefallen, während er seine Pflicht erfüllte, schützte und diente“, sagte Polizeichef Fady Dagher über den 34 Jahre alten Polizisten, der bei dem Einsatz getötet wurde. „Es ist ein sehr, sehr trauriger Tag. Es ist ein Alptraum.“ Seit 24 Jahren sei in Montreal kein Polizist mehr im Einsatz getötet worden. Die angeschossene Polizistin schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es weiter.<BR \/><BR \/>Bei dem getöteten Zivilisten handelt es sich nach Angaben einer jüdischen Organisation in Kanada um ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Montreals. Örtlichen Medienberichten zufolge soll der Mann 68 Jahre alt gewesen sein. Videos, die nach der Tat im Internet kursierten, deuten laut Medienberichten darauf hin, dass der Anrainer möglicherweise von Polizisten erschossen wurde. Die Polizei verwies dazu auf laufende Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Kanadischen Medien zufolge soll der Täter ein Manifest verfasst haben. Eine Bestätigung der Sicherheitsbehörden gab es dafür zunächst nicht. Laut „Globe and Mail“ ist im Anschluss an die Tat eine Warnung an Polizeibehörden im ganzen Land verschickt worden, in der vor Nachahmungstaten gewarnt worden sei. Die Zeitung beruft sich dabei auf informierte Kreise. Im mutmaßlichen Manifest werde die Bevölkerung dazu aufgerufen, auf Polizisten zu schießen.<BR \/><BR \/>Weiteren Medienberichten zufolge enthielt das Dokument demnach auch hasserfüllte Sprache, die typisch für die sogenannte Incel-Bewegung ist - eine antifeministische Online-Community, die archaische Rollenbilder und frauenfeindliche Narrative propagiert. Ein Anhänger dieser Bewegung hatte 2018 bei einem Angriff in Toronto elf Menschen getötet - überwiegend Frauen.