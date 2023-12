Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten begonnen

Die Bestätigung von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für eine dritte Amtszeit gilt als sicher. Seinen drei Gegenkandidaten werden kaum Chancen eingeräumt. Der ehemalige Armeechef, der 2013 den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Mursi von den islamistischen Muslimbrüdern abgesetzt hatte, wurde bei Wahlen 2014 und 2018 mit jeweils 96 Prozent im Amt bestätigt.Die Wahl findet bis Dienstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Insgesamt sind rund 67 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Wahlergebnis wird am 18. Dezember bekanntgegeben.Bereits vor Öffnung der Wahllokale am Sonntagmorgen standen dutzende Wähler vor einem Wahllokal in einer Schule im Zentrum von Kairo an, viele von ihnen Frauen. Vor dem Wahllokal hingen Plakate mit der Aufforderung „Geht raus und macht mit“. Eine 50-jährige Wählerin, die ihren Namen nicht nennen wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei „wichtig, sich zu beteiligen“. „Aber man muss realistisch sein: Man weiß, dass Sisi gewinnen wird, weil die Leute die anderen Kandidaten nicht kennen.“