Dresden: AfD kommt zum Bundesparteitag zusammen

Die rund 600 Delegierten sollen das Wahlprogramm der größten deutschen Oppositionspartei beschließen. Für Zündstoff sorgt die Frage der Spitzenkandidaten. AfD-Chef Jörg Meuthen will die Parteibasis darüber entscheiden lassen. Es gibt aber Bestrebungen der Partei-Rechten, die Kandidaten bereits auf dem Parteitag zu bestimmen.Das Wahlprogramm enthält bekannte AfD-Forderungen wie bundesweite Volksabstimmungen, Euro-Ausstieg, Rückkehr zur Wehrpflicht, Abschaffung des Rundfunkbeitrags, Verbot von Minaretten, Rückkehr zu Grenzkontrollen, Förderung der traditionellen Familie oder Erhalt von Atom- und Kohleenergie.Die AfD zog 2017 mit 12,6 Prozent erstmals in den Bundestag ein und ist dort drittstärkste Kraft hinter den Regierungsfraktionen Union und SPD. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März verzeichnete die Partei Stimmenverluste.

apa