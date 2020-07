Drogenherstellung im „industriellen Maßstab“ wird in der EU zur Umweltlast

Bei der Herstellung von einem Kilogramm Amphetamine fielen bis zu 30 Kilogramm Abfälle an. Hinzu kämen Chemikalien aus der Herstellung von Vorprodukten.Insgesamt entwickle sich Europa vom Kontinent der Drogennutzer zum Exporteur von Suchtgiften, sagte die für Sicherheit zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson. „Wir produzieren synthetische Drogen (...) im industriellen Maßstab in der Europäischen Union.“Der Drogenhandel sei die wichtigste Geldquelle für die rund 5000 Verbrecherorganisationen in der EU, mit denen Korruption, Auftragsmorde und andere Straftaten finanziert würden. Die illegalen Umsätze werden auf 30 Milliarden Euro geschätzt. Allein 100 Tonnen Kokain seien im vergangenen Jahr beschlagnahmt worden, sagte Johansson.Der neue Anti-Drogen-Plan soll helfen, die Bürger binnen 5 Jahren spürbar besser gegen die vielfältigen Gefahren des Drogengeschäfts zu schützen – von Gesundheitsrisiken, über Gewaltkriminalität, Korruption und Drogenmissbrauch in Gefängnissen bis hin zu den Umweltlasten. Die EU-Kommission kann dabei aber nur koordinieren. Sie stellte „strategische Prioritäten“ vor, an denen sich die EU-Staaten ausrichten sollen, darunter der verstärkte Kampf gegen Drogenkartelle, der Ausbau von Gesundheitsvorsorge sowie Therapieplätzen.

apa/dpa