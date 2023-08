Drohne über Zentrum Moskaus abgeschossen

Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, der sich auf Rettungskräfte vor Ort berief, gab es keine Verletzten. „Das Wrack der Drohne fiel in den Bereich des Ausstellungszentrums und verursachte keine nennenswerten Schäden am Gebäude“, teilte Sergej Sobjanin bei Telegram mit.Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete unter Berufung auf Rettungsdienste, dass eine der Wände des Gebäudes teilweise eingestürzt sei. TASS berichtete auch, dass der Luftraum über dem internationalen Flughafen Moskau-Wnukowo kurzzeitig geschlossen war und sich Abflüge und Ankünfte verzögerten.Seit mehreren Wochen häufen sich die Drohnenangriffe auf russischem Gebiet, insbesondere mit Ziel Moskau. In den vergangenen Wochen waren bereits 2 Drohnenangriffe über einem Moskauer Geschäftsviertel abgewehrt worden, wobei jeweils kleinere Schäden an Hochhausfassaden entstanden. Im Mai wurden 2 Drohnen in der Nähe des Kreml abgeschossen.