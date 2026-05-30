Daraufhin seien Starts und Landungen ausgesetzt worden. Nachdem nichts Verdächtiges mehr zu sehen gewesen war, habe die Polizei eine Stunde später Entwarnung gegeben. Daraufhin wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.<BR \/><BR \/>Im Rahmen der vorübergehenden Sperre seien über 20 Flüge, die in München ankommen sollten, auf alternative Flughäfen umgeleitet worden. Zunächst hatten der „Focus“ und die „Bild“ über die Sperrung berichtet. Die „Bild“ meldete unter Berufung auf die deutsche Bundespolizei, dass zahlreiche Polizeikräfte vor Ort gewesen seien. Sie hätten das Flughafengelände erkundet und mögliche weitere Hinweise auf eine Drohne geprüft. Auch ein Hubschrauber wurde demnach eingesetzt.