Die linksgerichteten Progressiven hatten zuvor Silina wegen eines<BR \/>politischen Streits über Drohnenvorfälle an der Grenze zu Russland<BR \/>das Vertrauen entzogen und Staatspräsident Edgars Rinkevics<BR \/>aufgefordert, Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung<BR \/>aufzunehmen. Sie begrüßten die Ankündigung von Silina, die knapp<BR \/>fünf Monate vor den Parlamentswahlen erfolgte.<BR \/><BR \/>Rinkevics hat nach Angaben seines Büros das Demissionsschreiben von Silina erhalten. Der Staatschef, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen muss, kündigte an, sich am Freitag mit allen im Parlament vertretenen Parteien zu treffen.<h3>\r\nDrohnenvorfall löst politische Krise aus<\/h3>Auslöser der politischen Krise in dem baltischen EU- und Nato-Land<BR \/>war der Rücktritt von Verteidigungsminister Andris Spruds. Der<BR \/>Progressiven-Politiker hatte sein Amt am Sonntag nach den jüngsten<BR \/>Drohnenvorfällen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden<BR \/>Landes auf Druck von Silina hin niedergelegt.<BR \/><BR \/>In Lettland waren in der Vorwoche zwei Drohnen abgestürzt, die nach<BR \/>Militärangaben von Russland aus in den Luftraum des Baltenstaats<BR \/>eingeflogen waren. Die Flugobjekte stürzten in Rezekne auf ein<BR \/>Öllager. Die Tanks waren leer, es gab weder Verletzte oder Toten<BR \/>noch größere Schäden. Bereits zuvor hatte zwei Drohnenvorfälle<BR \/>gegeben. Spruds stand deshalb in Kritik – und wurde von Silina dafür<BR \/>verantwortlich gemacht.<BR \/><BR \/>Die Regierungschefin wollte den Posten des Verteidigungsministers<BR \/>nun mit dem Militäroberst Raivis Melnis besetzen – und nicht mehr<BR \/>mit einem Vertreter ihres Koalitionspartners. Dagegen gab es<BR \/>Vorbehalte nicht nur der Progressiven, sondern teils auch ihres<BR \/>anderen Regierungspartners.<BR \/><BR \/>„Gegenwärtig haben politische Eifersucht und engstirnige<BR \/>Parteiinteressen Vorrang vor Verantwortung“, sagte Silina, die<BR \/>selbst starken Vorwürfen ausgesetzt war. Die Oppositionsparteien<BR \/>riefen die Regierungschefin zum Rücktritt auf und wollten ein<BR \/>Misstrauensvotum einleiten. Dem kam Silina nun zuvor.<h3>\r\nRegierung bleibt vorerst weiter im Amt<\/h3>In Lettland führt der Rücktritt des Regierungschefs gemäß Verfassung automatisch auch zu dem des gesamten Ministerkabinetts. Bis zur Bestätigung einer neuen Regierung bleibt die alte aber weiter geschäftsführend im Amt.<BR \/><BR \/>Nicht darunter sein wird aber Agrarminister Armands Krauze vom Bund<BR \/>der Grünen und Bauern, der von Silina noch vor ihrem Rücktritt suspendiert wurde. Krauze war zuvor von der Anti-Korruptionsbehörde KNAB im Zusammenhang mit Ermittlungen in der Holzindustrie vorläufig festgenommen worden.<BR \/><BR \/>Silina hatte im September 2023 ihr Amt übernommen – als zweite Regierungschefin in der Geschichte Lettlands, das am 3. Oktober ein neues Parlament wählt.