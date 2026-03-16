Im Westen der Stadt seien Trümmerteile abgestürzt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Klitschko rief die Bewohner auf, in ihren Schutzräumen zu verbleiben. In der Stadt waren am helllichten Tag mehrere Explosionen zu hören, wie Augenzeugen berichteten. Luftalarm wurde gegen 08.30 Uhr Ortszeit (07.30 MEZ) ausgelöst. Angaben über etwaige Opfer oder größere Schäden lagen weder aus Moskau noch aus Kiew vor.<BR \/><BR \/>Die ukrainische Luftwaffe schrieb im Onlinedienst Telegram von mehreren Drohnenschwärmen und mindestens einem Marschflugkörper, mit denen die Hauptstadt attackiert worden sei. Nach Angaben aus der Armee nahestehenden Telegram-Gruppen fing die Luftabwehr zwei auf Kiew zufliegende Marschflugkörper ab. Die Luftabwehr hatte zudem vor einem Objekt gewarnt, das mit hoher Geschwindigkeit aus dem an Russland grenzenden Norden des Landes auf Kiew zusteuere.<BR \/><BR \/>Die russische Flugabwehr habe eine Welle von weitreichenden „Kamikaze“-Drohnen nach der anderen auf dem Weg in die Stadt abgefangen, berichteten russische Medien. Allein in einer Nacht seien bei Angriffen auf Russland mindestens 145 Drohnen zerstört worden. An den Moskauer Flughäfen wurde der Flugbetrieb zeitweise eingeschränkt, wie die russische Luftfahrtbehörde mitteilte. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.<BR \/><BR \/>In der südrussischen Region Krasnodar geriet zudem nach Angaben der örtlichen Behörden ein Öldepot nach einem Drohnenangriff in Brand. Der Angriff habe sich in der Stadt Labinsk ereignet, teilten die Behörden mit. Niemand sei verletzt worden. Die Region ist regelmäßig Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. So hatte die Ukraine in der vergangenen Woche eine Ölanlage nahe der Stadt Tichorezk, die Afipski-Ölraffinerie und den Hafen Kawkas angegriffen. Eine Stellungnahme aus Kiew lag zunächst nicht vor.