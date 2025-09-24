Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, sind das Surren von Fluggeräten und Explosionen zu hören. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, mehrere Schiffe seien jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr unter Segeln weiterfahren könnten.<BR \/><BR \/>Die Sprecherin der Initiative für Italien, Maria Elena Delia, sprach von einem „sehr ernsten Vorfall“. Mindestens 15 Drohnen hätten die Flotte überflogen, Substanzen versprüht, Schallgranaten abgeworfen und sich schließlich gegen Boote geschleudert. „Es wurden Schiffe aus Italien, Großbritannien und Polen getroffen. Das ist wie ein Angriff auf drei Länder“, sagte Delia.<BR \/><BR \/>Auch der italienische Abgeordnete Arturo Scotto (PD), der sich an Bord befindet, sprach von „illegalen Attacken in internationalen Gewässern“. Die Flotilla sei noch weit von der Küste Gazas entfernt gewesen. „Wir fordern Aufklärung durch unsere Regierung“, so Scotto.<BR \/><BR \/>Laut den Organisatoren wurden insgesamt zwischen zehn und elf Boote beschädigt. Unter anderem sei die „Taigete“, eine der 51 Schiffe umfassenden Flotte, von Explosionen getroffen worden. In einem Beitrag auf Instagram machten die Initiatoren Israel verantwortlich. Israelische Stellen äußerten sich zunächst nicht.<BR \/><BR \/>Die Flotilla, die Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen will, wirft Israel vor, humanitäre Hilfe systematisch zu blockieren. Das israelische Militär hatte am 15. September eine neue Offensive in Gaza-Stadt gestartet. <BR \/><BR \/>Der Angriff auf die Flotilla fällt in eine Phase erhöhter diplomatischer Aktivität. Beim Treffen der G7-Außenminister in New York bekräftigten die Staaten ihre Forderung nach einem Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas sowie nach einer Freilassung aller noch verbliebenen israelischen Geiseln. Zugleich verurteilten sie die Hamas erneut für den Angriff vom 7. Oktober 2023, bei dem fast 1200 Menschen getötet und rund 250 entführt worden waren.<BR \/><BR \/>Außenminister Antonio Tajani erklärte am Mittwoch, man erwarte von Israel den Schutz der Menschen an Bord. Ob und wie die Flotilla ihre Fahrt fortsetzen kann, ist unklar.