Drohung wegen Berlusconi-Begräbnis: „Eine sehr überzogene Reaktion“

Achammer: „Sehr angemessen Respekt gezollt“

Dorfmann: „Hätten uns besser absprechen sollen“

Durnwalder: Gedenkfeier für Berlusconi im Senat

Vettori: Situation von Forza Italia innerhalb der Mehrheit eingehend prüfen

Bei der Beerdigung des „Cavaliere“ glänzten Südtirols Landesregierung und SVP am Mittwoch durch Abwesenheit. „Eine Respektlosigkeit, denn immerhin regiert man in Südtirol mit Forza Italia. Solche Momente müssen geteilt werden, wenn man dann wieder unsere Hilfe bei der Europawahl will“, wettert FI-Koordinator Carlo Vettori (Hier lesen Sie mehr dazu). „Die SVP hat mehrmals Beileidsbekundungen ausgesprochen – auch gegenüber FI und sich zudem geäußert zum Ableben des ehemaligen Ministerpräsidenten“, verteidigt sich Philipp Achammer. Institutionelle Verpflichtungen hätten eine Teilnahme an der Beerdigung verhindert, aber nicht nur.„Wir haben sehr angemessen Respekt gezollt“, betont der SVP-Obmann. Die An- bzw. Abwesenheit bei einer Beerdigung damit zu verknüpfen, ob man für eine Mehrheit und das Land arbeite, sei abwegig. Nach einer Aussprache mit Vettori zeigte sich Achammer zuversichtlich, dass die Sache geklärt werden könne. Vettori sei es vor allem darum gegangen, dass kein Vertreter des Landes bei der Beerdigung gewesen sei – weniger darum, dass kein SVP-Vertreter dabei war.Trotzdem: „Wir hätten uns in der SVP besser absprechen müssen“, meint SVP-Europaparlamentarier Herbert Dorfmann. „Ich wäre gern zu Berlusconis Beerdigung gegangen und ich wäre gegangen. Berlusconi war mein Büronachbar in Brüssel, wir haben uns gut gekannt und waren per Du.“ Er hätte jedoch keinen institutionellen Auftrag gehabt, nach Mailand zu fahren. Und: „Ich war der Meinung, dass Meinhard Durnwalder zur Beerdigung gehen würde, das hat er mir am Abend vorher gesagt. Das war auch einer der Gründe, warum ich am Ende nicht hingegangen bin“, berichtet Dorfmann.Laut Senator Meinhard Durnwalder war ursprünglich geplant, dass für das Senatspräsidium eine Fahrt zur Beerdigung organisiert wird – dazu sei es dann aber nicht gekommen. „In jedem Fall wird es nun aber eine Gedenkfeier für Berlusconi im Senat geben – am Dienstagnachmittag.“ Dort könnten dann die Senatoren Abschied von Berlusconi nehmen und daran würden er und die anderen Mitglieder der Autonomiegruppe teilnehmen. Geplant sei auch eine Gedenkfeier für Berlusconi in der Abgeordnetenkammer. „Ich hatte jedenfalls keinen Auftrag der Partei, zum Begräbnis von Berlusconi zu gehen“, stellt Durnwalder klar.Carlo Vettori weist darauf hin, dass die Abwesenheit von hohen politischen Vertretern aus Südtirol viele Forza-Italia-Mitglieder betroffen gemacht habe. Er erhalte deshalb weiterhin Botschaften von Kollegen, Senatoren und Parlamentariern. Und man habe ihn dazu aufgerufen, „nach dem, was in Mailand passiert ist, auch die Situation von Forza Italia innerhalb der Mehrheit eingehend zu prüfen“.Forza Italia werde nicht in die Knie gehen, um im Herbst, wenn Landtagswahlen anstehen, 5 bis 10 Posten zu erhalten. „Die SVP wird zu uns kommen, um einen Sitz im Europaparlament zu bekommen – so wie 2019“, meint Vettori. Damals habe Berlusconi das Abkommen zwischen Antonio Tajani und Achammer gutgeheißen. Was seine politische Zukunft betrifft, so ist sich Vettori sicher: „Ich werde für Forza Italia bei den Landtagswahlen antreten und für keine andere Partei.“