Durnwalder: „Eine Ehe kann man immer scheiden lassen“

Luis Durnwalder: Es musste eine Entscheidung getroffen werden, weil die Wahlergebnisse leider so sind, wie sind eben einmal sind. Die SVP hat leider nicht mehr die absolute Mehrheit, weder allein noch mit den proporzbedingten italienischen Parteien. Aber trotz der Verluste ist die Volkspartei stärkste Kraft im Landtag und hat den Auftrag zu einer Regierungsbildung bekommen und sie muss sich die notwendigen Mehrheiten beschaffen. Deshalb sind wir nun in dieser Situation.Durnwalder: Natürlich gibt es 2 Optionen, nämlich Mitte-Rechts und Mitte-Links. Aber wenn man alles abwägt, dann bin ich der Meinung, dass die SVP richtig entschieden hat. Die Volkspartei muss ein Koalitionsabkommen zustande bekommen, dass die Voraussetzungen schafft, dass auch in Zukunft autonomiemäßig etwas weitergeht, dass unsere Autonomie gestärkt wird und dass wir nicht ständig mit Rom im Konflikt sind.Durnwalder: Ja, ich finde diese Entscheidung richtig, auch wenn es keine endgültige Entscheidung ist. Es beginnen jetzt erst die Verhandlungen und man wird sehen, ob man sich auf ein Programm einigen kann oder nicht. Sollte diese Koalition zustandekommen, dann wäre es sicher keine Herzensangelegenheit, denn wir wissen ja, was die Rechtsparteien in Südtirol alles angerichtet haben. Aber es wäre eine Vernunftehe. Und man kann eine Ehe jederzeit scheiden, wenn man sieht, dass es nicht klappt. Dazu muss die SVP den Mut haben. Wenn man sieht, dass das Koalitionsabkommen nicht eingehalten wird, dann muss man die Koalition eben wieder auflösen.Durnwalder: Kritik hätte es immer gegeben, ganz egal, welche Entscheidung die SVP getroffen hätte. Es gibt keine eindeutigen Mehrheiten, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Daher würde immer Kritik von jener Seite kommen, mit der nicht verhandelt wird.Durnwalder: Als Außenstehender ist es leicht, Kritik zu üben. Aber eines kann ich schon sagen: Die SVP-Funktionäre hätten nicht nur in den Monaten vor den Wahlen zu den Bürgern hinausgehen sollen und deren Kontakt suchen und pflegen. Das muss man die ganze Legislatur über machen. Man hätte die Arbeit der Landesregierung, und sie hat durchaus gute Sachen gemacht, besser erklären müssen. Man muss die Bürger mitnehmen. Wenn man die Soldaten nicht mitnimmt, dann können die Generäle noch so gut sein, aber sie werden den Krieg verlieren. Die gute Politik alleine ist zu wenig, man muss die Bürger mitnehmen.Durnwalder: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre nicht verantwortungsvoll, wenn man jetzt herginge und allzu früh die Flinte ins Korn wirft. Das wäre keine Lösung. Man muss schauen, aus dem Wahlergebnis das Bestmögliche zu machen. Dazu braucht es Stehvermögen