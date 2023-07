Durnwalder, Schuler, Kompatscher: Die Reaktionen auf die Widmann-Kandidatur

„ Ich bin der Auffassung, dass auf der SVP-Liste für beide Platz gewesen wäre, sowohl für Kompatscher als auch für Widmann. ” — Luis Durnwalder, Alt-Landeshauptmann

Durnwalder: „Persönliche Befindlichkeiten und Animositäten zurückstellen“

„ Thomas Widmann hätte sehr wohl die Möglichkeit gehabt, sich in der SVP einem internen Wettbewerb um die Kandidatur zu stellen. ” — Arnold Schuler, SVP-Landesrat

Schuler: „Dass Widmann der SVP Stimmen wegnehmen wird ist klar“

„ Als SVP-Obmann bedauere ich diesen Schritt. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

Achammer: „SVP-Mitgliedschaft verfällt“

Kompatscher: Keine Stellungnahme

Er habe mit „einiger Überraschung“ vernommen, dass Thomas Widmann mit einer eigenen Liste bei den Landtagswahlen antritt, sagt der langjährige Landeshauptmann Luis Durnwalder zu STOL. „Ich hätte nicht geglaubt, dass er diesen Schritt geht und ich wäre froh gewesen, wenn Widmann auf der SVP-Liste einen Platz bekommen hätte.“Aber scheinbar, so Durnwalder, soll Landeshauptmann Arno Kompatscher sein Veto gegen eine Kandidatur Widmanns eingelegt haben. Es finde es schade, dass die SVP einen Politiker mit so viel Erfahrung einfach ziehen lässt, sagt Durnwalder. „Ich bin der Auffassung, dass auf der SVP-Liste für beide Platz gewesen wäre, sowohl für Kompatscher als auch für Widmann.“Er hofft daher, so Durnwalder, dass es vor den Wahlen „vielleicht doch noch zu einer Einigung“ kommt, obwohl das schwierig werde. „Ansonsten muss man schauen, wie man nach den Wahlen eine Zusammenarbeit im Landtag regelt.“ Es sei nun höchst an der Zeit, dass man persönliche Befindlichkeiten und Animositäten zurückstellt, so der Alt-Landeshauptmann.Wie gut Widmann mit seiner eigenen Liste abschneiden wird, hänge nun wesentlich davon ab, wer für ihn kandidiert. „Aber sicher ist, Widmann wird der SVP gar einige Stimmen abnehmen, da er als aktiver und kompetenter Politiker wahrgenommen wird.“„Thomas Widmann hätte sehr wohl die Möglichkeit gehabt, sich in der SVP einem internen Wettbewerb um die Kandidatur zu stellen“, sagt hingegen SVP-Landesrat Arnold Schuler. „Er hätte sich in einem Bezirk aufstellen lassen können.“ Was das Veto von Kompatscher gegen eine Kandidatur Widmanns anbelangt, so sagt Schuler, „hätte es Widmann drauf ankommen lassen können“.Was das „Kleine Edelweiß“ anbelangt, so habe Widmann wohl „genau gewusst, dass das nicht möglich ist und wollte damit wohl nur provozieren“, glaubt Schuler.Wie gut Widmann mit seiner eigenen Liste abschneiden wird, hänge maßgeblich davon ab, welche Leute mit ihm kandidieren. „Aber, dass Widmann der SVP Stimmen wegnehmen wird ist klar“, sagt Schuler. „Vor allem im ultraliberalen Lager und im Anti-Arno-Lager.“SVP-Obmann Philipp Achammer reagierte bereits am späten Donnerstagabend auf die Kandidatur Widmanns: „Als SVP-Obmann bedauere ich diesen Schritt, weil ich mich persönlich stets dafür eingesetzt habe, die Einheit der Sammelpartei zu wahren.“„Klar sein muss aber, dass es nach wie vor nur eine SVP gibt und dass weitere Listen die Regierbarkeit des Landes wesentlich erschweren“, so der SVP-Obmann.Was die SVP-Mitgliedschaft von Kandidaten auf anderen Listen betrifft, so regle dies das SVP-Statut klar, sagt Achammer: „Die Mitgliedschaft verfällt bei einer Kandidatur auf einer konkurrierenden Liste automatisch.“Keine Stellungnahme zur Kandidatur von Thomas Widmann gibt es von Landeshauptmann Arno Kompatscher. Der Landeshauptmann werde diese wie auch andere Kandidaturen nicht kommentieren, heißt es vom Büro des Landeshauptmanns auf Anfrage von STOL.