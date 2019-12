Dutzende angebliche Terrorverdächtige festgenommen

In der Türkei sind mehr als 3 Jahre nach dem Putschversuch von 2016 wieder Dutzende Menschen festgenommen worden. Staatsanwälte ließen am Mittwoch nach 131 Menschen suchen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu weiter berichtete, waren bis zum frühen Mittag (Ortszeit) bereits 62 Menschen in Haft.