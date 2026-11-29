Bei dem ersten Angriff in Mrauk U auf einen Markt wurden zehn Zivilisten getötet, wie der Leiter einer Bestattungsorganisation, Hla Maung Oo, mitteilte. Bei dem zweiten Angriff am Samstagabend kamen demnach weitere 19 Menschen zu Tode. Hla Maung Oo warf der Armee des südostasiatischen Landes vor, Zivilisten gezielt ins Visier zu nehmen.<BR \/><BR \/>Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP vom Angriff auf den Markt in Mrauk U zeigten Trümmer und trauernde Menschen an Leichnamen. Der 62-jährige Hla Than Aung sagte, er habe seine 17-jährige Tochter aus Trümmern geborgen. Sie sei gestorben, bevor er sie in ein Krankenhaus habe bringen können. Ein AFP-Journalist zählte am Sonntag 28 Leichen auf einem Friedhof in Mrauk U. Ein weiterer Leichnam wurde Hla Maung Oo zufolge in den Heimatort des Verstorbenen überführt.<BR \/><BR \/>Ein Augenzeuge berichtete AFP vom Angriff auf ein Dorf in der Region der Stadt Moe Bye im Bundesstaat Shan. „Ich habe Flugzeuglärm in der Nähe gehört, aber ich dachte, sie würden unser Gebiet nicht bombardieren“, sagte der Mann. „Dann habe ich eine Bombenexplosion gehört und viel Rauch dort gesehen, wo der Einschlag war.“ Er sei zum Angriffsort geeilt und habe dort „17 Leichen gefunden“. Von dem Mann aufgezeichnete Videos, die von AFP nicht unabhängig überprüft werden konnten, zeigten, wie blutende Verletzte geborgen werden.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Augenzeugen traf der Luftangriff einen Veranstaltungsort, wo gerade eine Hochzeit vorbereitet wurde. Während die Stadt Moe Bye von Myanmars Militärregierung kontrolliert wird, sind im Umland oppositionelle Kräfte aktiv. Myanmars Streitkräfte waren für eine Stellungnahme zu den Luftangriffen zunächst nicht zu erreichen.<BR \/><BR \/>Die im Exil befindliche oppositionelle Nationale Einheitsregierung erklärte zudem, bereits am Donnerstag seien bei einem Angriff im Zentrum des südostasiatischen Landes 20 Zivilisten und neun Rebellen getötet worden. Der Angriff mit Bomben, Drohnen und Artillerie habe sich gegen ein auch als Schule genutztes Kloster in der Region Magway gerichtet.<BR \/><BR \/>Die Armee von Myanmar hatte 2021 die mit großer Mehrheit gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt und selbst die Macht übernommen. Seitdem tobt ein Bürgerkrieg zwischen der Militärregierung und pro-demokratischen Rebellengruppen sowie Gruppierungen ethnischer Minderheiten. Bei der Gewalt wurden nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 100.000 Menschen getötet.<BR \/><BR \/>Die Angriffe vom Samstag erfolgten knapp zehn Tage, nachdem der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH) in einem Urteil festgestellt hatte, dass Myanmar einen Völkermord an den muslimischen Rohingya begangen hat. Die Militärregierung hat das Urteil als „ungerecht“ zurückgewiesen.