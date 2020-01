E-Mobilität kommt nur langsam auf Touren

Seit 2. Jänner kann für 2020 wieder um den staatlichen Förderbeitrag für den Kauf eines Elektroautos angesucht werden. Bis zu 6000 Euro gibt’s vom Staat. Weitere je 2000 Euro schießen Land und Händler zu. Dennoch hält sich die Nachfrage nach E-Autos in Südtirol nach wie vor stark in Grenzen. Das berichten die „Dolomiten“ am Dienstag.