„Earth Overshoot Day“ heuer coronabedingt später

Dies sei eine direkte Folge der pandemiebedingten Eindämmungsmaßnahmen, durch welche auch der ökologische Fußabdruck der Menschheit vermindert wurde. Gemeinsam sei es also möglich, nicht nur die Pandemie zu bekämpfen, sondern auch gegen die Klimaerwärmung und das Artensterben vorzugehen, heißt es in einer Aussendung der „Young Greens Southtyrol“.„Insofern bot und bietet dieses Jahr, mit all seinen Veränderungen und Herausforderungen, eine Gelegenheit innezuhalten und zu handeln, um weitere positive Veränderungen zu bewirken. Es gibt nämlich genug Lösungsansätze, um den Earth Overshoot Day 2021 noch weiter nach hinten zu schieben und damit zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Nachhaltigkeit unseres individuellen Lebens und des Zusammenlebens als globale Bevölkerung beizutragen.“, so Alex Guglielmo, Co-Sprecher der „Young Greens Southtyrol“.Die gemeinsame Erfahrung der Pandemie habe uns auch gezeigt, dass unsere Art zu leben untereinander und auch mit unserer Umwelt verbunden sei. „Nutzen wir dieses Wissen, um gemeinsam unsere Städte, unsere Energiegewinnung und unsere Nahrungsversorgung nachhaltiger zu gestalten.“, schreibt Guglielmo weiter.Auch die tiefgreifenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ungleichheiten in unseren Gesellschaften dürften nicht mehr als separates Problem behandelt werden: „Ganz im Sinne der Biologie brauchen wir diverse Lösungsansätze und Menschen. Schließlich erhöht Diversität die Stabilität eines Ökosystems. Kurzgesagt: eine stabile Gesellschaft in einem stabilen Ökosystem. Wir Young Greens Southtyrol handeln nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit, des Respekts gegenüber der Natur und den Menschen sowie der Gleichberechtigung. Deshalb setzen wir uns dafür ein, auch in Südtirol Maßnahmen zu ergreifen, um den Earth Overshoot Day 2021 weiter nach hinten zu schieben.“, so Guglielmo abschließend.

