Ehemaliger Südtirol-Aktivist Karl Außerer gestorben

Der frühere Südtiroler Aktivist Karl Außerer, der seit den 1960er-Jahren auf der Flucht war und seither in Österreich lebte, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Außerer verstarb bereits am 1. Dezember, wie der Südtiroler Heimatbund am Montag mitteilte. Die Organisation ließ einen Kranz an seinem Grab in Innsbruck niederlegen, hieß es.