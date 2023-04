Ehrenamt: Geht doch, heute Treffen mit Vizeministerin

Maria Teresa Bellucci, Vizeministerin am Arbeitsministerium,

Doch der Reihe nach: Am Mittwoch tagen die 12er- und 6er-Kommission zum ersten Mal in neuer Zusammensetzung – und es steht die Wahl der Präsidenten an. In der 12er-Kommission steuert man auf eine Bestätigung von Fabio Scalet hin.Verzwackter ist die Lage in der 6er-Kommission, die am Montag in der SVP-Leitung Thema war. Am heutigen Dienstag soll es weitere Aussprachen geben. Zumal das Amt des Vorsitzenden einem Staatsvertreter zusteht, sei jetzt die Regierungsmehrheit am Zug.Sollten sich Lega und Fratelli d’Italia auf Alessandro Urzì einigen, wird sich die SVP enthalten. Die aus dem Dunstkreis der Lega kommende Anwältin Eleonora Maines würde die SVP mittragen – allerdings sollten im Gegenzug konkrete Zusagen von Regionenminister Calderoli für einige Durchführungsbestimmungen kommen – darunter jene zur Einrichtung eines Landesregisters für das Ehrenamt.Diese Norm müsste nur mehr durch den Ministerrat. Sie wäre aber nur die halbe Miete für die unter Druck stehenden Vereine. Diese müssten sich zwar nicht mehr in Staatsregister einschreiben – zu schaffen machen ihnen aber in erster Linie buchhalterische und steuerliche Auflagen.Um diese zu lockern, müssen Gesetze geändert werden. Dazu werden Senator Meinhard Durnwalder, Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Chef Philipp Achammer am Dienstag Gespräche mit der Vizeministerin am Arbeitsministerium, Maria Teresa Bellucci, führen. Die entsprechenden Abänderungsanträge hat ihr Senator Durnwalder bereits vor einigen Wochen übergeben.