Eigene Koalition der Draghi-Fans in Italien

Draghi wurde von 3 der Parteien seiner Koalition eiskalt fallen gelassen, die den Weg zu den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September in Italien geebnet haben. Fünf Sterne, Lega und Forza Italia stürzten aus politischem Kalkül Draghi und hoffen von Neuwahlen zu profitieren. Der Verrat an Draghi schlägt hohe Welle, doch inzwischen kristallisiert sich eine Koalition heraus, die die Agenda des Regierungschefs umsetzen will.Dieses Ziel setzt sich eine Gruppe von Mitte-links-Parteien, die auf die Wählerstimmen der vielen Draghi-Fans abzielen. Es sind Bürger, die das Prestige und die Kompetenzen des ehemaligen EZB-Chefs zu schätzen gelernt haben, sich für Italien Stabilität wünschen und bei Wahlen jene Parteien belohnen wollen, die sich Kompetenz, Ernsthaftigkeit und Reformen zum Ziel setzen.Auch der Minister für die öffentliche Verwaltung, Renato Brunetta, will der Draghi-Front beitreten. Er trennte sich nach fast 3 Jahrzehnten von seiner Partei Forza Italia - aus Protest gegen die Vorgabe von Parteichef Silvio Berlusconi, die Draghi-Regierung zu stürzen. Dieser Beschluss sei hinter dem Rücken der Forza Italia-Minister in Draghis Regierung getroffen worden, kritisiert Brunetta. Alle drei Forza Italia-Minister haben inzwischen Berlusconis Partei verlassen.Die Regierungskoalition um Draghi war am Mittwoch in die Brüche gegangen. Daraufhin reichte der seit Februar 2021 amtierende Premier Draghi seine Demission ein. Vorgezogene Parlamentswahlen sind am 25. September geplant. Bisher hatte Italien noch nie sein Parlament im Herbst gewählt.