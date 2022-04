Eigentümer von leerstehenden Wohnungen sollen zahlen müssen

Es handelt sich um den Landesgesetzentwurf Nr. 103/21: Leerstandsregelung und andere Bestimmungen zur Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) - vorgelegt von Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem SVP-Abgeordneten Gert Lanz. Die Debatte über diesen Entwurf hat am Donnerstag begonnen.Der Gesetzentwurf sei als Anreiz gedacht, Wohnungen, die für längere Zeit leerstehen, dem Wohnungsmarkt zuzuführen, betonen die Einbringer. Zunächst müsse festgestellt werden, welche Gemeinden unter die Kriterien fielen. Die betroffenen Gemeinden hätten einen Spielraum zwischen 2,5 und 3,5 Prozent. Andere Gemeinden könnten diese Maßnahme freiwillig ergreifen.Man wolle keine Steuererhöhung, betonte Kompatscher, die Gemeinden seien gleichzeitig verpflichtet, die GIS für vermietete und Erstwohnungen zu senken. Auch brachliegender Baugrund werde höher besteuert, denn das sei Spekulation. In Südtirol sei der Grund knapp, nur 4 Prozent seien bebaubar. Man plane noch weitere Maßnahmen, um leere Wohnungen verfügbar zu machen, dieses Gesetz sei die fiskalische Maßnahme.Die Spekulation im Wohnungsmarkt sei zu bekämpfen, aber dieser Gesetzentwurf verfehle dieses Ziel, erklärte Paul Köllensperger (Team K) in seinem Minderheitenbericht. Die Ursachen würden nicht angegangen, stattdessen würden Wohnungseigentümer des Mittelstands, die bereits die meistversteuerte Kategorie des Landes bzw. Staates sind, zum Verkauf gedrängt.Dieses Gesetz könne dem Problem kaum gerecht werden, meinte Sven Knoll (Südtiroler Freiheit). Es gebe die Spekulation mit leerstehenden Wohnungen, vor allem im urbanen Bereich. Wenn man mit der Wertsteigerung eine höhere Rendite habe, zahle sich das Vermieten nicht aus. Im ländlichen Raum sehe es anders aus, dort gehöre die leere Wohnung z.B. dem Sohn, der in München arbeite und nur zum Wochenende heimkomme.Hanspeter Staffler (Grüne) konnte Urzìs Analyse zustimmen, kam aber zu einer anderen Schlussfolgerung. Die Preise hätten viele Ursachen, Grundknappheit, Tourismus und anderes. Von den vielen möglichen Maßnahmen gegen Wohnungsknappheit habe dieses Gesetz den geringsten Effekt. Den größten Effekt hätte man über das Raumordnungsgesetz, aber das sei versäumt worden.Sandro Repetto (PD) zeigte sich verwundert über das Grundkonzept des Gesetzes. Man wolle damit leerstehende Wohnungen auf den Markt bringen. Dieser Gesetzentwurf werde zwar vom Koalitionsabkommen und vom Rat der Gemeinden unterstützt, nicht aber von Daten. Es fehlten auch Schätzungen zur Auswirkung eines Hebesatzes von 2,5 oder 3,5 Prozent. In Bozen koste eine 2-Zimmer-Wohnung, nicht in bester Lage, rund 270.000 Euro, bei einer Miete von 850 Euro (möbliert und mit Garage) habe man eine Rendite von 3,5 Prozent.