Ein bisschen Anstand könnte uns vor dem Schlimmsten bewahren

O tempora, o mores – klagte schon der alte Römer. Und irgendwie ist es tröstlich, dass es wohl in jeder Gesellschaft und zu jeder Zeit das Gefühl gab, die Sitten verfallen und mit dem Anstand geht es den Bach hinunter. Ich bin also in guter und vor allen Dingen zahlreicher Gesellschaft. Aber auch in sehr alter. Heute wird das angestaubte Wort nämlich noch nicht einmal mehr in den Mund genommen, wer von Anstand redet, ist automatisch „old fashioned“, wobei ja auch der Ausdruck schon wieder „out“ ist (der auch).Dabei wäre es höchst an der Zeit, den Anstand wieder aus der Klamottenkiste zu holen und einmal ordentlich aufzupolieren. Gesellschaftsfähig sollte er wieder werden, der Anstand.Dabei darf er meinetwegen gerne Frack und Zylinder ablegen und in Anzug und Krawatte oder in der Tracht – auch gerne der Gadertaler – daherkommen. Wenn er nur kommt. Er würde uns so gut tun, ja er könnte uns vielleicht noch retten – vor dem Schlimmsten. Er könnte dafür sorgen, dass nicht aus jeder Krise Gewinner hervorgehen, die skrupellos die Situation ausnutzen, um ihre eigenen Taschen bis zum Bersten zu füllen. Das mag sogar rechtlich in Ordnung sein, aber es ist unanständig.Und es ist eine Schande, dass in einer derart prekären wirtschaftlichen Lage, die die Mindestrentnerin in diesem Winter vor die Wahl stellt, zu heizen oder zu essen, den Restaurantbesitzer vor die Wahl, den Pizzaofen einzuheizen oder das Lokal, und viele kleine Betriebe in die Knie zwingen wird, über Übergewinnsteuern und andere Maßnahmen, die überdimensionierte und unanständige Gewinne abschöpfen sollen, überhaupt diskutiert werden muss. Ja wenn darüber diskutiert wird.Denn der Hinweis auf den internationalen Markt scheint in vielen Fällen das Totschlagargument für jede Diskussion – etwa darüber, warum der Wasserkraft-Strompreis mit dem der fossilen Brennstoffe steigen muss. Ist halt so. Fertig. Und der für Pellets? Ist halt so. Fertig. Zumindest scheint das ein oder andere Gericht näher hinzusehen, ob bei den Preisen an den Zapfsäulen alles rechtens war.Nach Anstand wird auch da nicht gefragt. Da geht es natürlich auch um große Gewinne – und auf diese zu verzichten, würde großen Anstand erfordern. Dahingegen sind kleine Gefälligkeiten auf Gemeindeebene natürlich gar nicht der Rede Wert. Und auch hier stellt sich höchstens die Frage, ob rechtlich alles in Ordnung war. Um den Anstand geht es auch hier wieder einmal nicht, dabei hätten „kleine Affären“ nur einen kleinen Anstand erfordert. Aber leider steckt auch der kleine Anstand noch verborgen unter anderen ausrangierten Dingen in der Klamottenkiste.