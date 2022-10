Ein Corona-Fall in der Klasse, wieder FFP2-Maske für alle

Infizierte können sich nach 5 Tagen freitesten. Die Isolation dauert maximal 14 Tage

Für das laufende Schuljahr haben Unterrichts- und Gesundheitsministerium bekanntlich die Maskenpflicht aufgehoben. Einzig besonders Gefährdeten – sprich Schülern und Lehrpersonen mit einer Autoimmun- oder einer anderen chronischen Erkrankung – wird empfohlen, FFP2-Maske zu tragen. Rom hat aber auch vorgesehen, dass lokale Maßnahmen getroffen werden können.Das ist in Südtirol jetzt passiert. Seit Tagen sind die Corona-Infektionszahlen hierzulande wieder deutlich im Steigen. Auch an Südtirols Schulen nimmt die Zahl der infizierten Lehrpersonen und Schüler wieder zu. Nun hat der Sanitätsbetrieb reagiert und die Schulen per Rundschreiben über das Vorgehen bei Coronafällen informiert.Demnach wird bei einem einzigen Corona-Fall in der Klasse für alle Schüler, die 48 Stunden vor dem positiven Test mit dem infizierten Schüler im Klassenzimmer waren, eine Selbstüberwachung vorgeschrieben. Diese sieht vor, dass die Schüler in den folgenden 10 Tagen im Schulgebäude FFP2-Maske tragen müssen. Infizierte können sich nach 5 Tagen freitesten. Die Isolation dauert maximal 14 Tage.Waren in den vergangenen beiden Jahren die Schulen in der Pflicht, sind nun die Eltern gefordert, den Zustand ihres Kindes zu überwachen. Sie übernehmen die Verantwortung, wie und wo Maske getragen wird. Die Schulen haben nämlich keinerlei Befugnis zur Kontrolle mehr.